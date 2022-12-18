Как пишет Politela.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен, который стал звездой "Маска". Знаменитость был женат изначально на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей, а в 2020 году Владимир развелся и сразу женился на нотариусе Кристине. Недавно у пары начались проблемы и уже осенью стало известно о их разводе. Пока Остапчук с женой не подтвердили информацию, но уже перестали следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир показал, как отправился в освобожденный Изюм. Звезда поделился кадрами в своем сторис.
"Едем в Изюм, чувства, вроде реально на танке", - написал звезда.
Также артист показывал разрушения, которые были вокруг. На видео можно заметить разрушенный мост, который, видимо, был уничтожен во время боевых действий.
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"Сейчас едем к детям.
- подарки от волонтерских фондов Хмельницкого
- концерт
- адресная помощь горожанам", - написала Остапчук о планах на поездку.
Напомним, Остапчук подшутил над Зеленским после нового интервью
А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе пропустил рюмку и обратился к украинцам
Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе показал сына, который растет его копией