Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Знаменитість стала популярною завдяки своїй ролі у серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер артистка вже не дуже любить, коли її порівнюють із її персонажем із картини.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка поділилася фото, де позувала у сорочці, представши перед камерою у мініатюрній білизні. Ганна вигнулась, вражаючи кожним вигином.

Варто зазначити, що Трінчер одружена з блогером Олександром Волошиним. І нещодавно у пари були проблеми через відверті кадри Ганни. Чоловік артистки обурився, коли у мережі з'явилися кадри, де співачка засвітила своє погруддя. І хоч знімок був випадковим, це обурило Волошина, який проти подібних зйомок своєї дружини. Ганна ж вважала, що це частина її роботи – показувати своє тіло.

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

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