Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Знаменитость стала популярной благодаря своей роли в сериале "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь артистка уже не очень любит, когда ее сравнивают с ее персонажем из картины.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка поделилась фото, где позировала в рубашке, представ перед камерой в миниатюрном белье. Анна выгнулась, впечатляя каждым изгибом.

Стоит отметить, что Тринчер замужем за блогером Александром Волошиным. И недавно у пары были проблемы из-за откровенных кадров Анны. Муж артистки возмутился, когда в сети появились кадры, где певица засветила свой бюст. И хоть снимок был случайным, это возмутило Волошина, который против подобных съемок своей супруги. Анна же считала, что это часть ее работы - показывать свое тело.

Напомним, Анна Тринчер решилась на кардинальную смену имиджа, обратившись за советом

А еще Politeka сообщала, что Тринчер изобразила ситуацию, в которой себя узнали все украинцы, видео

Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась модной обновкой, которую позволила себе в черную пятницу, видео



