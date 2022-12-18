Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка прославилася завдяки виступам на "Голосі країни", де була в команді Олега Винника. Зірка заспівав із підопічною разом пісню "Діаманти". Тепер за Іващенком стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де молода співачка веде блог. На цей раз Еліна показала фотографії з Іспанії.

Зірка позувала у міні-сукні на тлі розкішної яхти. На другому фото Іващенко вже сиділа біля води, піднявши ноги.

"Як часто ви промовляєте свої мрії та плани на майбутнє і як часто кажете собі, що вони обов'язково збудуться? Наші думки мають можливість втілюватися в життя. Для їх втілення потрібно дві речі. Віра і бажання. Перестанеш вірити – згасне бажання. тоді і вірити буде ні в що. Все в твоїх силах! Але, знай, ти можеш! Вір у себе", - написала Еліна у своїй публікації.

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