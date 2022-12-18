Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря выступлениям на "Голосе країни", где была в команде Олега Винника. Звезда спел с подопечной вместе песню "Диаманты". Теперь за Иващенко следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где молодая певица ведет блог. А в этот раз Элина показала фотографии из Испании.

Звезда позировала в мини-платье на фоне роскошной яхты. На втором фото Иващенко уже сидела возле воды, подняв ноги.

"Как часто вы проговариваете свои мечты и планы на будущее и как часто говорите себе, что они обязательно сбудутся? Наши мысли имеют возможность воплощаться в жизнь. Для их воплощения нужно две вещи. Вера и желание. Перестанешь верить – угаснет желание. Перестанешь хотеть, тогда и верить будет ни во что. Все в твоих силах! Но, знай, ты можешь! Верь в себя", - написала Элина в своей публикации.

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