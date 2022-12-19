Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішна українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує українців і разом із ними переживала бомбардування Києва. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Могилевська опублікувала фото, де позувала в одному халатику. Зірка зверху накрилася прозорою тканиною. Як можна помітити, Наталя перебувала у Києві.

"Всім доброго ранку!

План на день - встигнути все

Зйомка, нарада, репетиція вистави "Дочки", - написала Наталія.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Богиня";

"чарівна";

"доброго дня тобі, Наташенька !!!!";

"чекаємо на зйомку";

"Хай щастить".

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