Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - успішна українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує українців і разом із ними переживала бомбардування Києва. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Могилевська опублікувала фото, де позувала в одному халатику. Зірка зверху накрилася прозорою тканиною. Як можна помітити, Наталя перебувала у Києві.
"Всім доброго ранку!
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Зйомка, нарада, репетиція вистави "Дочки", - написала Наталія.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Богиня";
"чарівна";
"доброго дня тобі, Наташенька !!!!";
"чекаємо на зйомку";
"Хай щастить".
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