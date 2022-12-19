Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает украинцев и вместе с ними переживала бомбежки Киева. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Могилевская опубликовала фото, где позировала в одном халатике. Звезда сверху накрылась прозрачной тканью. Как можно заметить, Наталья находилась в Киеве.

"Всем доброе утро!

План на день – успеть все

Съемка, совещание, репетиция спектакля "Дочки", - написала Наталья.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня";

"волшебная";

"хорошего дня тебе, Наташенька!!!!";

"ждем на съемке";

"пусть везет".

Напомним, Могилевская устроила "пижамную вечеринку" перед премьерой нового спектакля

А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что 47-летняя Могилевская очаровала украинцев моложавым видом, фото