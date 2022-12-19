Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает украинцев и вместе с ними переживала бомбежки Киева. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Могилевская опубликовала фото, где позировала в одном халатике. Звезда сверху накрылась прозрачной тканью. Как можно заметить, Наталья находилась в Киеве.
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Съемка, совещание, репетиция спектакля "Дочки", - написала Наталья.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Богиня";
"волшебная";
"хорошего дня тебе, Наташенька!!!!";
"ждем на съемке";
"пусть везет".
Напомним, Могилевская устроила "пижамную вечеринку" перед премьерой нового спектакля
А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что 47-летняя Могилевская очаровала украинцев моложавым видом, фото