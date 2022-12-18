На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився кумедними кадрами зі своєю колегою, на яких вони разом копирсаються під ялинкою, на антресолі й у ліжку під ковдрою. Таким чином Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська вирішили нагадати українцям про їхню спільну кулінарну книгу.

"Як важливо підтримувати одне одного, бути поряд, коли це необхідно. Нам дуже хочеться, щоб у вас було більше приводів для щирої посмішки та хорошого настрою ☺️Ми знаходимо для вас свої останні книги, щоб поділитися частинкою нашого тепла🤗 Тому будемо дуже раді, якщо наша книга стане для когось подарунком в прийдешні святкові дні🎁", — написав суддя "Мастер Шеф" під відео.

Мартиновська одразу відреагувала на публікацію в коментарях: "Останні книжечки лишилися і можна починати нову)❤️".

"Любимо ми пожартувати 😂", — додав Ярославський.

Шанувальники в коментарях оцінили гумор Ольги та Володимира:

"Божечки!!! Як же круто! Дякую за настрій! Ви круті! 👍🏻";

"Ви дуже класна пара!!!!";

"Як же мені подобається Ваш гумор!!!😍Заряджаєте... ❤️";

"Коли переможемо, пообіцяйте таки розповісти чи ви разом))".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.