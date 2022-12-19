Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен українського походження. Цього року зірка стала головним героєм шоу "Холостяк". Сезон кілька разів переносився, але в другій половині осені все ж таки вийшов на екрани. Тепер у Алекса активно росте фан-база в Інстаграм і зірка активно підігріває інтерес до проекту та своєї персони. А цього разу Топольський вирішив розповісти, як змінив життя у США на острів.

"Зараз трохи розповім вам про моє життя на Балі", - написав Топольський у першому сторіс.

"Взагалі я приїхав сюди не просто так. Вирішую робочі питання.. Ми розширюємо нашу мережу апартаментів, тому я тут пошукав преміального житла для бізнесу", - додав Алекс.

"Але цей процес не швидкий, тому я вже встиг обжитися тут", - продовжив зірка.

"Дуже довго звикав до клімату, дуже висока вологість. А ще тут ящірки буквально скрізь", – розповів Топольський.

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