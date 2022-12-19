Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – відома українська співачка, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього співачка пов'язала свою долю з відомим бізнесменом Володимиром Самсоненком. Пара досить швидко розлучилася і Санта врешті-решт вийшла заміж за підприємця Ігоря Кучеренка, який має бізнес в Африці. Пара має доньку Софію, яка народилася три роки тому.
Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Давно ми не спілкувалися", – написала Санта.
"Ваша Софія у сторіс - це насолода", - написав фанат артистці.
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"Так, вона абсолютна любов", - відповіла Дімопулос.
"Найкраща відповідь недоброзичливцям - це...", - запитав фанат.
"Ніколи не думати про людей, які вам неприємні. Не витрачати туди і краплю своєї енергії", - написала Санта у відповідь.
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