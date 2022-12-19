Звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос показала свою дочь от мужа-бизнесмена, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая победила на шоу "Танці з зірками". Звезда изначально была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого певица связала свою судьбу с Владимиром Самсоненко, известным бизнесменом. Пара довольно быстро развелась и Санта в итоге вышла замуж за предпринимателя Игоря Кучеренко, который имеет бизнес в Африке. У пары есть дочь София, которая родилась три года назад.

Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где ведет активно блог. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Давно мы не общались", - написала Санта.

"Ваша София в сторис - это услада", - написал фанат артистке.

"Да, она абсолютная любовь", - ответила Димопулос.

"Лучший ответ недоброжелателям - это...", - спросил фанат.

"Никогда не думать о людях, которые вам неприятны. Не тратить туды и каплю своей энергии", - написала Санта в ответ.

Напомним, Димопулос из "Танці з зірками" оправдалась после скандала с вечеринкой в ​​Версале

А еще Politeka сообщала, что звезда "Танців з зірками" Димопулос впечатлила своей красотой в тоненьком платье

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала подросшую дочь от мужа-бизнесмена



