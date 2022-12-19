Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая победила на шоу "Танці з зірками". Звезда изначально была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого певица связала свою судьбу с Владимиром Самсоненко, известным бизнесменом. Пара довольно быстро развелась и Санта в итоге вышла замуж за предпринимателя Игоря Кучеренко, который имеет бизнес в Африке. У пары есть дочь София, которая родилась три года назад.
Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где ведет активно блог. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Давно мы не общались", - написала Санта.
"Ваша София в сторис - это услада", - написал фанат артистке.
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"Да, она абсолютная любовь", - ответила Димопулос.
"Лучший ответ недоброжелателям - это...", - спросил фанат.
"Никогда не думать о людях, которые вам неприятны. Не тратить туды и каплю своей энергии", - написала Санта в ответ.
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