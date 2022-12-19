Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія – успішний український шоумен, який також був головним героєм проекту "Холостяк". А нещодавно знаменитість одружився з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Дружина Іраклі, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Ліза поділилася кадрами з урочистостей свого батька. Дружина Іраклі для свята обрала міні-сукню, вражаючи красою.

"Це найкращий день народження батька у світі! Я люблю тебе більше, ніж що-небудь!", - написала дружина Макацарії.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю, щасливого життя";

"красень тато - красуня дочка";

"з Днем Народження, найкращий батько на світі!";

"тато, як справи?";

"як же ти на нього схожа! Красені обоє!";

"Нехай ваша сім'я насолоджується завидним зовнішнім виглядом".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Макацарії захопила краєвидом на світському рауті.

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