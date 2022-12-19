Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - успешный украинский шоумен, который также был главным героем проекта "Холостяк". А недавно знаменитость женился на Лизе Чичуа, которая младше него на 17 лет. Жена Иракли, как и звёздный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Лиза поделилась кадрами с торжества своего отца. Жена Иракли для праздника выбрала мини-платье, впечатляя красотой.
"Это лучший день рождения отца в мире! Я люблю тебя больше чем что-либо!", - написала жена Макацарии.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Поздравляю, счастливой жизни";
"красавец папа - красавица дочь";
"с Днем Рождения, лучший отец на свете!";
"папа, как дела?";
"как же ты на него похожа! Красавцы оба!";
"пусть ваша семья наслаждается завидным внешним видом".
Напомним, жена "Холостяка" Макацарии восхитила видом на светском рауте, фото
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