Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - успешный украинский шоумен, который также был главным героем проекта "Холостяк". А недавно знаменитость женился на Лизе Чичуа, которая младше него на 17 лет. Жена Иракли, как и звёздный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Лиза поделилась кадрами с торжества своего отца. Жена Иракли для праздника выбрала мини-платье, впечатляя красотой.

"Это лучший день рождения отца в мире! Я люблю тебя больше чем что-либо!", - написала жена Макацарии.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, счастливой жизни";

"красавец папа - красавица дочь";

"с Днем Рождения, лучший отец на свете!";

"папа, как дела?";

"как же ты на него похожа! Красавцы оба!";

"пусть ваша семья наслаждается завидным внешним видом".

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