Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Леся також активно займається волонтерством та допомагає біженцями із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк презентувала новий сезон "Le маршрутки", де подорожувала Україною, яка зазнала обстрілів росії. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Нікітюк похвалилася колекцією вишиванок у своєму гардеробі. Знаменитість приміряла кілька образів, хваляючись нарядами.

"Дівчата, скільки у кого вишиванок? Вважали?", - запитала Леся у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У мене всього 2, хоча іншим людям вже багато вишила";

"Лесюня, у мене жодної";

"5: 2 старовинні (Черкащина та Полтавщина), 2 сукні та одна блуза)".

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