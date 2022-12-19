Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Леся також активно займається волонтерством та допомагає біженцями із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк презентувала новий сезон "Le маршрутки", де подорожувала Україною, яка зазнала обстрілів росії. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Нікітюк похвалилася колекцією вишиванок у своєму гардеробі. Знаменитість приміряла кілька образів, хваляючись нарядами.
"Дівчата, скільки у кого вишиванок? Вважали?", - запитала Леся у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"У мене всього 2, хоча іншим людям вже багато вишила";
"Лесюня, у мене жодної";
"5: 2 старовинні (Черкащина та Полтавщина), 2 сукні та одна блуза)".
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А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк із-за кордону поділилася з українцями несподіваною новиною
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