Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Леся также активно занимается волонтерством и помогает беженцами из зоны боевых действий. А недавно Никитюк презентовала новый сезон "Le маршрутки", где путешествовала по Украине, которая подверглась обстрелам россии. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Никитюк похвасталась коллекцией вышиванок в своем гардеробе. Знаменитость примерила несколько образов, хвастаясь нарядами.

"Девушки, сколько у кого вышиванок? Считали?", - спросила Леся в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня всего 2, хотя другим людям уже много вышила";

"Лесюня, у меня ни одной";

"5: 2 старинные (Черкащина и Полтавщина), 2 платья и одна блуза)".

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