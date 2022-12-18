Дружина Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренка з'явилася з кубком Чемпіонату Світу, звернувшись до фанатів.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український телеведучий та зірка шоу "Світ навиворіт". Зірка одружений на "Міс Україна" та телеведучій Олександрі Кучеренко. Дружина, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Кучеренко поділилася фото, де позувала із кубком Чемпіонату світу з футболу. Зірка вирішила підігріти інтерес до фінального матчу, який о 17:00 за Києвом 18 грудня, і поставила питання.

"Кубок Чемпіонату світу з футболу поки що у мене. Кому його сьогодні краще віддати – збірній Аргентини чи Франції? Мессі чи Мбаппе? Підкажіть)))", - запитала Ганна.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

«Конечно Мбаппе»;

"Аргентині, я якраз у Буенос-Айресі і вибір очевидний";

"завжди був за Англію, шкода що вилетіла. Го Аргентина";

"збірної Аргентини та Мессі, в Мбаппе ще вся кар'єра попереду і в нього вже одне чемпіонство, а для Мессі це найкраще завершення кар'єри, він це заслужив!!!".

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