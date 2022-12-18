Жена Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко показалась с кубком Чемпионата Мира, обратившись к фанатам.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Мир наизнанку". Звезда женат на "Мисс Украина" и телеведущей Александре Кучеренко. Жена, как и звёздный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Кучеренко поделилась фото, где позировала с кубком Чемпионата мира по футболу. Звезда решила подогреть интерес к финальному матчу, который будет в 17:00 по Киеву 18 декабря, и задала вопрос.

"Кубок Чемпионата мира по футболу пока у меня. Кому его сегодня лучше отдать – сборной Аргентины или Франции? Месси или Мбаппе? Подскажите)))", - спросила Анна.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Конечно Мбаппе";

"Аргентине, я как раз в Буэнос-Айресе и выбор очевиден";

"всегда был за Англию,жаль что вылетела. Го Аргентина";

"сборной Аргентины и Месси, в Мбаппе еще вся карьера впереди и у него уже одно чемпионство, а для Месси это лучшее завершение карьеры, он это заслужил!!!".

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