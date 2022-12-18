Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки зйомкам у підлітковому серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара довго не змогла без конфліктів, адже як виявилося, Волошин сподівався, що Ганна змінить прізвище та візьме його, а Трінчер залишить як сценічне ім'я. Як виявилось, співачка не дуже була в захваті від цієї ідеї. Зірка навіть вирішила порадитися зі своєю мамою, але та підтримала новоспеченого зятя, що не зламало тоді Трінчер.
Як виявилось, мабуть, питання було вирішене. На новому сторісі в Інстаграм Ганна показала всю свою родину, включаючи кота, звернувшись до українців.
"Сім'я Волошиних - захворіла. Побажайте нам швидше одужати", - написала Ганна на сторіс.
Після цього Трінчер показала, як лікується лимоном.
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"Ми лікуємось, як можемо", - написала зірка на сторіс.
Нагадаємо, Трінчер у відвертих образах показала себе поблизу.
А ще Politeka писала, що Ганна Трінчер засвітилася у компанії Позитиву, захопивши українців
Також Politeka повідомляла, що Трінчер після трьох тижнів помірності повернулася до солодкого.