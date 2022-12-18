Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки зйомкам у підлітковому серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара довго не змогла без конфліктів, адже як виявилося, Волошин сподівався, що Ганна змінить прізвище та візьме його, а Трінчер залишить як сценічне ім'я. Як виявилось, співачка не дуже була в захваті від цієї ідеї. Зірка навіть вирішила порадитися зі своєю мамою, але та підтримала новоспеченого зятя, що не зламало тоді Трінчер.

Як виявилось, мабуть, питання було вирішене. На новому сторісі в Інстаграм Ганна показала всю свою родину, включаючи кота, звернувшись до українців.

"Сім'я Волошиних - захворіла. Побажайте нам швидше одужати", - написала Ганна на сторіс.

Після цього Трінчер показала, як лікується лимоном.

"Ми лікуємось, як можемо", - написала зірка на сторіс.

Нагадаємо, Трінчер у відвертих образах показала себе поблизу.

А ще Politeka писала, що Ганна Трінчер засвітилася у компанії Позитиву, захопивши українців

Також Politeka повідомляла, що Трінчер після трьох тижнів помірності повернулася до солодкого.