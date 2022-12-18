Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря съемкам в подростковом сериале "Школа", где сыграла роль старшеклассницы. А недавно Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина. Пара долго не смогла без конфликтов, ведь как оказалось, Волошин надеялся, что Анна сменит фамилию и возьмет его, а Тринчер оставит в качестве сценического имени. Как оказалось, певица не очень была в восторге от этой идеи. Звезда даже решила посоветоваться со своей мамой, но та поддержала новоиспеченного зятя, что не сломило тогда Тринчер.

Как оказалось, видимо, вопрос был решенным. На новом сторис в Инстаграм Анна показала все свое семейство, включая кота, обратившись к украинцам.

"Семья Волошиных - заболела. Пожелайте нам скорее выздороветь", - написала Анна на сторис.

После этого Тринчер показала, как лечится лимоном.

"Мы лечимся, как можем", - написала звезда на сторис.

Напомним, Тринчер в откровенных образах показала себя вблизи, фото

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