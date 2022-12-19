Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023, який відбудеться у Ліверпулі, представить гурт TVORCHI.

Нагадаємо, що такими є результати фінала Нацвідбору на Євробачення-2023, який відбувся 17 грудня, пише Politeka.net.

Саме TVORCHI за результатами голосування журі, а також глядачів отримали найбільшу кількість балів.

Перемога TVORCHI викликала хвилю обговорення. Так, деяких українців розлютив вибір пісні, на їхню думку мала їхати, наприклад КРUТЬ. До речі Марина Круть посіла друге місце.

Більше у Нацвідборі вона приймати участь не буде.

«Дякую. Кожному, хто пережив ці 2 місяці зі мною. Всім слухачам, хто голосував за мене. Всій команді. Нацвідбір на моєму шляху більше не повториться. І я навіть рада. Наша найголовніша перемога - на фронті. Слава Героям!", - написала Марина Круть у своєму Facebook.

А тим часом TVORCHI продовжують приймати вітання. Так, на їх перемогу відреагувало багато українських зірок.

«Мої вітання», - написала співачка Alyona Alyona.

«Вітаємо, ТВОРЧІ! Перемоги!», - побажала актриса Ольга Сумська.

«Вітаю», - відреагував на результати фіналу Нацвідбору ведучий Володимир Остапчук.

А от співачка Злата Огневич висловила упевненість, що TVORCHI – «найкращі».

«Талановиті так, щось нове так, але ця пісня не виграє Євробачення 2023», «

Виявляється так багато фанатів має гурт, а так і не скажеш», «Це заслужена перемога. Я вболівав за Круть, але ви своїм потужним номером довели, що гідні представляти Україну на Євробаченні 2023. Вітаю!», - пишуть українці на сторінці TVORCHI в Інстаграм у коментарях.

Нагадаємо, Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.

Крім того, Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру.