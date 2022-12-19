Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Пара зустрічалася більше року, але зрештою розійшлися після початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Богдан і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася фото, де позувала із двома величезними букетами квітів.
"Щаслива завжди повертатись додому...", - написала Богдан.
Після цього знаменитість привітала зі святом українців.
"Зі святом Святого Миколая. Бажаю, щоб збулося найзаповітніше бажання, на яке ми так сильно все чекаємо", - написала Ганна.
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Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у нескромному комплекті наголосила на довгих ногах .
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