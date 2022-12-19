Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара встречалась более года, но в конечном итоге разошлись после начала полномасштабного вторжения. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала с двумя огромными букетами цветов.

"Счастливая всегда возвращаться домой...", - написала Богдан.

После этого знаменитость поздравила с праздником украинцев.

"С праздником Святого Николая. Желаю, чтобы сбылось самое заветное желание, на которое мы так сильно все ждем", - написала Анна.

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