Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара встречалась более года, но в конечном итоге разошлись после начала полномасштабного вторжения. Не забывает Богдан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась фото, где позировала с двумя огромными букетами цветов.
"Счастливая всегда возвращаться домой...", - написала Богдан.
После этого знаменитость поздравила с праздником украинцев.
"С праздником Святого Николая. Желаю, чтобы сбылось самое заветное желание, на которое мы так сильно все ждем", - написала Анна.
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