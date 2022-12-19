Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка заявила, що розходиться із чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього Надя зійшлася з другом сім'ї Михайлом Кацуріним, який розлучився зі своєю дружиною. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише особистими кадрами, а й творчістю.
А цього разу Дорофєєва поділилася фото, де позувала у ліфті.
"Пізнавайтеся, що вам Микола приніс: лозину чи подарунки?)", - запитала Надя.
"Моя відповідь очевидна...", - натякнула Дорофєєва на свій подарунок і поставила смайлики сміху.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Є три причини": чому Бахмут такий важливий для окупантів
"Вічна пам'ять": українців приголомшило нещастя з дітьми на річці
Авто з дорослими та дітьми зірвалося з моста в річку, врятувати нікого не вдалося: кадри нещастя
Фаворитка "Холостяка" Топольського показала свій справжній характер: "Нарешті людина, яка дратувала..."
Після цього зірка показала, які подарунки здобули її фани:
"Великий адвенкалендар";
"точно не лозину. Сумочку, шоколадку, помаду. А хотілося б перемоги";
"баскетбольні кросівки із твоїм логотипом".
Нагадаємо, Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва на тлі зім'ятого ліжка показала, якою ще може бути
Також Politeka писала, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва зізналася, чи слухала хіт пари