Співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про подарунок на Святого Миколая, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка заявила, що розходиться із чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього Надя зійшлася з другом сім'ї Михайлом Кацуріним, який розлучився зі своєю дружиною. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише особистими кадрами, а й творчістю.

А цього разу Дорофєєва поділилася фото, де позувала у ліфті.

"Пізнавайтеся, що вам Микола приніс: лозину чи подарунки?)", - запитала Надя.

"Моя відповідь очевидна...", - натякнула Дорофєєва на свій подарунок і поставила смайлики сміху.

Після цього зірка показала, які подарунки здобули її фани:

"Великий адвенкалендар";

"точно не лозину. Сумочку, шоколадку, помаду. А хотілося б перемоги";

"баскетбольні кросівки із твоїм логотипом".

Нагадаємо, Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва на тлі зім'ятого ліжка показала, якою ще може бути

Також Politeka писала, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва зізналася, чи слухала хіт пари



