Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известнаяя украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля звезда заявила, что расходится с мужем Владимиром Дантесом. После этого Надя сошлась с другом семьи Мишей Кацуриным, который развелся со своей женой. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только личными кадрами, но и творчеством.

А в этот раз Дорофеева поделилась фото, где позировала в лифте.

"Сознавайтесь, что вам Николай принес: лозину или подарки?)", - спросила Надя.

"Мой ответ очевиден...", - намекнула Дорофеева на свой подарок и поставила смайлики смеха.

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После этого звезда показала, какие подарки получили ее фаны:

"Большой адвенкалендарь";

"точно не лозину. Сумочку, шоколадку, помаду. А хотелось бы победы";

"баскетбольные кроссовки с твоим логотипом".

Напомним, Дорофеева после трека с Кацуриным поразила откровением

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева на фоне смятой постели показала, какой еще может быть

Также Politeka писала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой призналась, слушала ли хит пары