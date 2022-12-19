Співачка Ганна Трінчер показала себе, вразивши виглядом у мереживах на новому фото.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка після набуття популярності визнавалася, що не всі частини тіла їй у собі подобаються. І нещодавно Ганна зважилася на операцію зі збільшення грудей, зробивши третій розмір. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала себе у спідній білизні, вразивши виглядом.

"Запитуй, що хочеш", - запропонувала Трінчер побалакати фанатам.

"Силікон вирішує чи все ж таки натуральні залишити", - написала фанатка.

"Я в захваті від того, що зробив мій лікар. Я стала набагато розпуснішою, відчула сексуальність, ідеальність, додалася впевненість. Я максимально кайфую)", - поділилася Ганна в наступному сторіс.

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

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