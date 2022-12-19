Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда после обретения популярности признавалась, что не все части тела ей в себе нравятся. И недавно Анна решилась на операцию по увеличению груди, сделав третий размер. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала себя в нижнем белье, впечатлив видом.
"Спрашивай, что хочешь", - предложила Тринчер поболтать фанатам.
"Силикон решает или все же натуральные оставить", - написала фанатка.
"Я яв восторге от того, что сделал мой врач. Я стала намного развратней, почувствовала сексуальность, идеальность, добавилась уверенность. Я максимально кайфую)", - поделилась Анна в следующем сторис.
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