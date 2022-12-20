Шеф кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" висловилася про Діда Мороза, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка також судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Оля зайнялася організацією благодійних вечорів, де збирає гроші для України разом із колегою Володимиром Ярославським.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська вирішила поговорити про Діда Мороза, який вважається пережитком Радянського Союзу.

"То що робити зі Снігуронькою?? Вона ж родичка Діда Мороза, але начебто ні в чому і не винна", - написала Мартиновська на сторіс.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, якою красунею росте її дочка.

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