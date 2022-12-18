Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", рассказала, на кого на самом деле похожа ее дочь, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая также судит проект в "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость показала, на кого похожа ее дочь.

"Я вот поняла, откуда у нас с Верочкой кудри) От дедушки Петра, выходит) В кого блондинками получились - так и не нашла))", - начала звезда.

После этого Оля показала себя в детстве.

"Нашла, что была заботливой и еще очень стильной", - подписала звезда фотографию.

"Только посмотрите на эту девочку в туфлях, пиджаке и с портфелем", - добавила шеф-повар, делясь фото со школьных годов.

"С того времени изменился только портфель. Сейчас я о нем как раз вам и расскажу", - добавила Оля и показала себя современную.

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