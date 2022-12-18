Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая также судит проект в "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость показала, на кого похожа ее дочь.
"Я вот поняла, откуда у нас с Верочкой кудри) От дедушки Петра, выходит) В кого блондинками получились - так и не нашла))", - начала звезда.
После этого Оля показала себя в детстве.
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"Нашла, что была заботливой и еще очень стильной", - подписала звезда фотографию.
"Только посмотрите на эту девочку в туфлях, пиджаке и с портфелем", - добавила шеф-повар, делясь фото со школьных годов.
"С того времени изменился только портфель. Сейчас я о нем как раз вам и расскажу", - добавила Оля и показала себя современную.
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" полез целоваться к Мартыновской, звезда отреагировала
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