Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф повар, которая также судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Оля занялась организацией благотворительных вечеров, где собирает деньги для Украины вместе с коллегой Владимиром Ярославским.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская решила поговорить о Деде Морозе, который считается пережитком Советского Союза.

"Так что делать со Снегурочкой?? Она же родственница Деда Мороза, но вроде не в чем и не виновата", - написала Мартыновская на сторис.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, какой красавицей растет ее дочь

А еще Politeka сообщала, что Ярославский и Мартыновская из "Мастер Шеф" покорили украинцев новым видео

А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, как страдает из-за отключений света



