Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців із зірками", поділилася фото та розповіла, чи ревнує її чоловік.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос – відома українська співачка, яка була солісткою групи ВІА Гра. А кілька років тому зірка перемогла на шоу "Танці зі зірками". Артистка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього співачка пов'язала свою долю із Володимиром Самсоненком, відомим бізнесменом. Пара досить швидко розлучилася і Санта у результаті вийшла заміж за підприємця Ігоря Кучеренка, який має бізнес у Танзанії. Від останнього чоловіка Дімопулос народила дочку Софію кілька років тому.

Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити з фанатами.

"Давно ми не спілкувалися", – написала знаменитість.

"Як ваш чоловік ставиться до вашої дружби з іншими чоловіками?" - запитав фанат.

"Норм, та він їх усіх знає", - відповіла Санта.

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