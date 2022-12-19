Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос – відома українська співачка, яка була солісткою групи ВІА Гра. А кілька років тому зірка перемогла на шоу "Танці зі зірками". Артистка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього співачка пов'язала свою долю із Володимиром Самсоненком, відомим бізнесменом. Пара досить швидко розлучилася і Санта у результаті вийшла заміж за підприємця Ігоря Кучеренка, який має бізнес у Танзанії. Від останнього чоловіка Дімопулос народила дочку Софію кілька років тому.
Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дімопулос вирішила поговорити з фанатами.
"Давно ми не спілкувалися", – написала знаменитість.
"Як ваш чоловік ставиться до вашої дружби з іншими чоловіками?" - запитав фанат.
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"Норм, та він їх усіх знає", - відповіла Санта.
Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос показала подросшую дочь от мужа-бизнесмена
А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танці з зірками" виправдалася після скандалу з вечіркою у Версалі.
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