Певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", поделилась фото и рассказала, ревнует ли ее муж.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра. А несколько лет назад звезда победила на шоу "Танці з зірками". Артистка изначально была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого певица связала свою судьбу с Владимиром Самсоненко, известным бизнесменом. Пара довольно быстро развелась и Санта в итоге вышла замуж за предпринимателя Игоря Кучеренко, который имеет бизнес в Танзании. От последнего мужа Димопулос родила дочь Софию несколько лет назад.

Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Димопулос решила поболтать с фанатами.

"Давно мы не общались", - написала знаменитость.

"Как ваш муж относится к вашей дружбы с другими мужчинами?", - спросил фанат.

"Норм, да он всех их знает", - ответила Санта.

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