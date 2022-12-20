У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, у якому перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиділи троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з лаштунків зйомок, а у підписі до публікації поділилася своїми емоціями. Як видно, на фотографіях артистка позує в одязі, в якому прийшла на зйомки – білому костюмі з чорною мереживною накидкою. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Зірка поділилася своїми емоціями після зйомок Нацвідбору в метро: "Напевно, я б ніколи не потрапила в ці темні тунелі на глибині 90 метрів під землею. Коли я навчалася в консерваторії, метро для мене завжди було необхідністю. Проїхати 5 станцій, з Майдану Незалежності до гуртожитку на Оболоні. Ох. Тобто, раніше це був зручний спосіб для пересування, залишається таким і зараз, але – не тільки. Сьогодні станції метро є символом спасіння від ракет, які постійно на нас летять. Те, що ми всі виглядали святково та зробили свій вибір, незважаючи ні на що, виглядає дійсно сюрреалістично. Наче неможливо в нашій реальності. Метро – символ незламності, який в тому числі, дозволяє нам продовжувати не тільки повсякденне життя, але і творче".

Нагадаємо, "Ми маємо пишатися": Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про цьогорічний Нацвідбір.

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