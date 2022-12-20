Володимир Дантес також зазначив, що йому подобаються останнім часом веселіші пісні, адже хочеться більше позитиву, ніж негативу.

Ведучий та стендапер Володимир Дантес назвав ім'я українського артиста, який став для нього "відкриттям року". Також музикант відповів, які йому композиції подобаються останнім часом. Про це він розповів у програмі Даші Астаф'євої "Такі Страві".



Володимир Дантес зізнався, що йому подобається музика артиста thekomakoma.

"Зараз мені подобається thekomakoma. Це просто розрив. Усі пісні, які в нього, я все переслухав. Він просто класний. Я слухаю, про що він співає, і мене просто розриває. Він зібрав 400 тисяч гривень на концертах і віддав усі гроші на ЗСУ. Мене просто розривають тексти. У мене сльози на очах, коли слухаю його пісні. Начебто всі веселі, а насправді дуже глибоко. І для мене це відкриття реальне цього року", - поділився Володимир Дантес.

Володимир також зазначив, що йому подобаються останнім часом веселіші пісні, адже хочеться більше позитиву, ніж негативу.

"Досить сумних пісень. KOLA пише чудові пісні. Подобаються зараз пісні, які радісні, а не сумні. Хочеться більше позитиву", - додав співак.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

Також Politeka писала, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і прийняв важливе рішення.