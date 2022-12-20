Владимир Дантес также отметил, что ему нравятся в последнее время более веселые песни, ведь хочется больше позитива, чем негатива.

Ведущий и стендапер Владимир Дантес назвал имя украинского артиста, который стал для него "открытием года". Также музыкант ответил, какие ему композиции нравятся в последнее время. Об этом он рассказал в программе Даши Астафьевой "Такі Страви".



Владимир Дантес признался, что сейчас ему нравится музыка артиста thekomakoma.

"Сейчас мне нравится thekomakoma. Это просто разрыв. Все песни, которые у него, я все переслушал. Он просто классный. Я слушаю, о чем он поет, и меня просто разрывает. Он собрал 400 тысяч гривен на концертах и отдал все деньги на ВСУ. Меня просто разрывают тексты. У меня слезы на глазах, когда слушаю его песни. Вроде бы все веселые, а на самом деле очень глубоко. И для меня это открытие реально в этом году", — поделился Владимир Дантес.

Владимир также отметил, что ему нравятся в последнее время более веселые песни, ведь хочется больше позитива, чем негатива.

"Хватит грустных песен. KOLA пишет замечательные песни. Нравятся сейчас песни, которые радостные, а не грустные. Хочется больше позитива", - добавил певец.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.