Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели", де співала протягом 15 років. Група розпалася незадовго до початку повномасштабного вторгнення і колишні солістки встигли сильно посваритися. Після 24 лютого артистка з дітьми виїхала до Нідерландів, де перебуває і зараз. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Слава поділилася кадрами, де вона позувала в автомобілі та співала свій хіт "Слава Богу" українською мовою. Артистка хвалилася короткою стрижкою з пофарбованим у блонд волоссям. Як відомо, Камінська зважилася на кардинальну зміну іміджу, коли була у Харкові.

Фанати ж суперечливо зустріли новий образ Слави:

"Тільки не блондинка, пліз";

"не впізнати, чи дуже змінилася, краса";

"чомусь Біллі Айліш згадалася)";

"що ти з собою зробила";

"Взагалі інша людина, ну раніше була якась індивідуальна краса, а тепер як багато".

Нагадаємо, Камінська в рудій шубі розбурхала краєвидом у Роттердамі.

А ще Politeka повідомляла, що Камінська відповіла хейтерам, чому виїхала з України

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