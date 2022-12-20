Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели", де співала протягом 15 років. Група розпалася незадовго до початку повномасштабного вторгнення і колишні солістки встигли сильно посваритися. Після 24 лютого артистка з дітьми виїхала до Нідерландів, де перебуває і зараз. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Слава поділилася кадрами, де вона позувала в автомобілі та співала свій хіт "Слава Богу" українською мовою. Артистка хвалилася короткою стрижкою з пофарбованим у блонд волоссям. Як відомо, Камінська зважилася на кардинальну зміну іміджу, коли була у Харкові.
Фанати ж суперечливо зустріли новий образ Слави:
"Тільки не блондинка, пліз";
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Лютий крінж": комедія з Ксенією Мішиною в головній ролі викликала гарячі суперечки
Мобілізація в Україні: у ЗСУ повідомили, як і кого призиватимуть після Нового року
Українця з величезною сумою готівки затримали у Польщі: "у холодильнику знаходився..."
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
"не впізнати, чи дуже змінилася, краса";
"чомусь Біллі Айліш згадалася)";
"що ти з собою зробила";
"Взагалі інша людина, ну раніше була якась індивідуальна краса, а тепер як багато".
Нагадаємо, Камінська в рудій шубі розбурхала краєвидом у Роттердамі.
А ще Politeka повідомляла, що Камінська відповіла хейтерам, чому виїхала з України
Також Politeka писала, що Камінську розкритикували за модний показ у день трагедії