Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы", где пела на протяжении 15 лет. Группа распалась незадолго до начала полномасштабного вторжения и бывшие солистки успели сильно рассориться. После 24 февраля артистка с детьми выехала в Нидерланды, где находится и сейчас. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Слава поделилась кадрами, где она позировала в автомобиле и пела свой хит "Слава Богу" на украинском языке. Артистка хвасталась короткой стрижкой с покрашенными в блонд волосами. Как известно, Каминская решилась на кардинальную смену имиджа, когда была в Харькове.

Фанаты же противоречиво встретили новый образ Славы:

"Только не блондинка, плиз";

"не узнать, очень изменилась, красота";

"почему-то Билли Айлиш вспомнилась)";

"что ты с собой сделала";

"вообще другой человек, ну раньше была какая то индивидуальная красота, а теперь как многие".

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