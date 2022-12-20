Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы", где пела на протяжении 15 лет. Группа распалась незадолго до начала полномасштабного вторжения и бывшие солистки успели сильно рассориться. После 24 февраля артистка с детьми выехала в Нидерланды, где находится и сейчас. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Слава поделилась кадрами, где она позировала в автомобиле и пела свой хит "Слава Богу" на украинском языке. Артистка хвасталась короткой стрижкой с покрашенными в блонд волосами. Как известно, Каминская решилась на кардинальную смену имиджа, когда была в Харькове.
Фанаты же противоречиво встретили новый образ Славы:
"Только не блондинка, плиз";
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"не узнать, очень изменилась, красота";
"почему-то Билли Айлиш вспомнилась)";
"что ты с собой сделала";
"вообще другой человек, ну раньше была какая то индивидуальная красота, а теперь как многие".
Напомним, Каминская в рыжей шубе взбудоражила видом в Роттердаме, фото
А еще Politeka сообщала, что Каминская ответила хейтерам, почему уехала из Украины
Также Politeka писала, что Каминскую раскритиковали за модный показ в день трагедии