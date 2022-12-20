Хтось із передплатників поцікавився про плани Санти Дімопулос на майбутнє та повернення на батьківщину.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та переможниця "Танців з зірками-2020" Санта Дімопулос після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка перебувала за кордоном. Вона не називала країну свого проживання, але потім зізналася, що мешкає разом із дітьми у Франції. У своїх Інстаграм-Сторіз знаменитість відповіла, чи планує жити в Україні після закінчення війни.



Хтось із передплатників поцікавився про плани на майбутнє та повернення на батьківщину. На що Санта Дімопулос відповіла, що хоче жити на рідній землі, але не хоче загадувати на майбутнє.

"Я вже нічого не планую... Але я хочу жити на рідній землі, у рідній країні, де я народилася і прожила все життя. У моїй Україні", - відповіла Санта Дімопулос .

Також артистка відповіла, що планує повернутися до України вже наступного року.

Також знаменитість зазначила, що французи та українці багато чим відрізняються один від одного. Наприклад, французи зарозумілі, не люблять працювати, гордовиті і не відкриті до інших, з ними дуже важко. Але ті, хто багато тут живе, кажуть, що все змінюється, коли починаєш зближуватись з французами – тоді вони стають зовсім іншими.

Українці ж навпаки, працьовиті, усміхнені, відкриті та готові прийти на допомогу.

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