Как сообщает Politeka.net, украинская певица и победительница "Танців з зірками-2020" Санта Димопулос после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания, но потом призналась, что живет вместе с детьми во Франции. В своих Инстаграм-Сториз знаменитость ответила, планирует ли жить в Украине после окончания войны.
Кто-то из подписчиков поинтересовался о планах на будущее и возвращении на родину. На что Санта Димопулос ответила, что хочет жить на родной земле, но не хочет загадывать на будущее.
"Я уже ничего не планирую... Но я хочу жить на родной земле, в родной стране, где я родилась и прожила всю жизнь. В моей Украине", — ответила Санта Димопулос.
Также артистка ответила, что планирует вернуться в Украину уже в следующем году.
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Также знаменитость отметила, что французы и украинцы многим отличаются друг от друга. Например, французы высокомерные, не любят работать, надменные и не открытые к другим, с ними очень трудно. Но те, кто много здесь живет, говорят, что все меняется, когда начинаешь сближаться с французами - тогда они стают совершенно другими.
Украинцы же наоборот, работящие, улыбчивые, открытые и готовы придти на помощь.
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