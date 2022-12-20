За словами співачки Світлани Тарабарової, вони вже не мають електрики близько 34 годин. За цей час у будинку стало дуже холодно, а стіни та підлога просто крижані.

Як повідомляє Politeka.net , у Києві складна ситуація з електропостачанням після російської атаки дронами-камікадзе 19 грудня. У столиці відключають усі три групи одночасно. Українська співачка Світлана Тарабарова у своїх Інстаграм-Сторіз поділилася порадами, як зігрітися, якщо відсутня електрика та тепло.

За словами співачки, вони вже не мають електрики близько 34 годин. За цей час у будинку стало дуже холодно, а стіни та підлога просто крижані. Сім'ю Світлани Тарабарової рятує камін у великій кімнаті, там вони проводять практично весь свій час.

"Нам допомагає зігрітися, наприклад, якщо у вас так холодно як у нас, то зберіться всі разом в одній кімнаті. Решту кімнат закривайте. Обов'язково потрібно гарненько одягтися. Обійми гріють або прибирання. Але краще шукати друзів, які живуть за містом, у кого є піч, генератор чи камін", - порадила Світлана Тарабарова.

Варто зазначити, що Світлана Тарабарова та її продюсер Олексій Бондар одружилися восени 2016 року. Подружжя виховує сина Івана (2018) та доньку Марію (2020). У листопаді 2022 року співачка повідомила, що невдовзі втретє стане матір'ю. Вона натякнула, що в них народиться дочка.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.