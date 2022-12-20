По словам певицы Светланы Тарабаровой, у них уже нет электричества около 34 часов. За это время в доме стало очень холодно, а стены и пол просто ледяные.

Как сообщает Politeka.net, в Киеве сложная ситуация с электроснабжением после российской атаки дронами-камикадзе 19 декабря. В столице отключают все три группы одновременно. Украинская певица Светлана Тарабарова в своих Инстаграм-Сториз поделилась советами, как согреться, если отсутствует электричество и тепло.

По словам певицы, у них уже нет электричества около 34 часов. За это время в доме стало очень холодно, а стены и пол просто ледяные. Семью Светланы Тарабаровой спасает камин в большой комнате, там они проводят буквально все свое время.

"Нам помогает согреться, например, если у вас так холодно как у нас, то соберитесь все вместе в одной комнате. Остальные комнаты закрывайте. Обязательно нужно хорошенько одеться. Объятия греют или уборка. Но лучше искать друзей, которые живут за городом, у кого есть печка, генератор или камин", - посоветовала Светлана Тарабарова.

Стоит отметить, что Светлана Тарабарова и ее продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.