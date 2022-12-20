Христина Решетник також показала милі сімейні знімки, зроблені в кафе. Сім'я позувала біля свого столика.

Як повідомляє Politeka.net, щороку 19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дружина найромантичнішого проекту "Холостяк" Григорія Решетника показала, як їх сім'я провела цей день у 2022 році. Кадрамі Христина Решетник поділилася на власній сторінці в Інстаграм.

Так, вона розповіла, що 19 грудня 2022 року їхня родина провела 18 годин без світла, опалення та води. Тому вони вирішили взяти трьох синів у кафе і там погрітися, поїсти, а також весело провести час разом.

"День Святого Миколая, ну і день. Тривоги, шахіди, але емоційно підбадьорили подарунки від Святого Миколая", - зазначила Христина Решетник.

Також вона зізналася, що їхня родина цього року святкуватиме це свято 19 грудня востаннє.

"До речі, ми останній рік святкуємо це свято саме 19-го – просто елементарно не встигли відсвяткувати 6-го. Тому наступного року будемо наближені до європейських традицій – свята будуть у нас за графіком усього світу, а не сусідів", - пояснила вона рішення їхньої родини.

Христина Решетник також показала милі сімейні знімки, зроблені в кафе. Сім'я позувала біля свого столика. Кожен із них був одягнений у повсякденні зручні вбрання.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.