Як повідомляє Politeka.net, щороку 19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дружина найромантичнішого проекту "Холостяк" Григорія Решетника показала, як їх сім'я провела цей день у 2022 році. Кадрамі Христина Решетник поділилася на власній сторінці в Інстаграм.
Так, вона розповіла, що 19 грудня 2022 року їхня родина провела 18 годин без світла, опалення та води. Тому вони вирішили взяти трьох синів у кафе і там погрітися, поїсти, а також весело провести час разом.
"День Святого Миколая, ну і день. Тривоги, шахіди, але емоційно підбадьорили подарунки від Святого Миколая", - зазначила Христина Решетник.
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Також вона зізналася, що їхня родина цього року святкуватиме це свято 19 грудня востаннє.
"До речі, ми останній рік святкуємо це свято саме 19-го – просто елементарно не встигли відсвяткувати 6-го. Тому наступного року будемо наближені до європейських традицій – свята будуть у нас за графіком усього світу, а не сусідів", - пояснила вона рішення їхньої родини.
Христина Решетник також показала милі сімейні знімки, зроблені в кафе. Сім'я позувала біля свого столика. Кожен із них був одягнений у повсякденні зручні вбрання.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.