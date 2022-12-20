Кристина Решетник также показала милые семейные снимки, которые были сделаны в кафе. Семья позировала возле своего столика.

Как сообщает Politeka.net, ежегодно 19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая Чудотворца. Жена самого романтического проекта "Холостяк" Григория Решетника показала, как их семеья провела этот день в 2022 году. Кадрами Кристина Решетник поделилась на личной странице в Инстаграм.

Так, она рассказала, что 19 декабря 2022 года их семья провела 18 часов без света, отопления и воды. Потому они решили взять троих сыновей в кафе и там погреться, поесть, а также весело провести время вместе.

"День Святого Николая, ну и день. Тревоги, шахиды, но эмоционально ободрили подарки от Святого Николая", - отметила Кристина Решетник.

Также она призналась, что их семья в этом году будет праздновать этот праздник 19 декабря в последний раз.

"Кстати, мы в последний год празднуем этот праздник именно 19го – просто элементарно не успели отпраздновать 6го. Поэтому в следующем году мы будем приближены к европейским традициям – праздники будут у нас по графику всего мира, а не соседей", - пояснила она решение их семьи.

Кристина Решетник также показала милые семейные снимки, которые были сделаны в кафе. Семья позировала возле своего столика. Каждый из них был одет в повседневные удобные наряды.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.