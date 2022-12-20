Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва поділилася, що разом зі своїм бойфрендом, ресторатором Михайлом Кацуріним серйозно захворіла. У своїх Інстаграм-Сторизах вона показала фото, на якому позувала змучена хворобою, а також розповіла про свої симптоми.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що їхні симптоми схожі на грип. У них піднялася висока температура, яку важко збити. Також у них дуже сильно болить голова, і біль не вщухає.

Виконавиця спочатку думала, що вони підхопили коронавірус. Проте тест показав негативний результат.

"Ми приєдналися до всіх наших хворих друзів. Судячи з усього, зараз епідемія грипу. Причому така, дуже потужна. Дуже висока температура. Тримається і важко збити. Дуже болить голова і майже не проходить. Ну і схоже на ковід. Але це не він , тести зроблено. Тож усім не хворіти, а то цей грип - просто жах", - розповіла Надя Дорофєєва.





Варто зазначити, що про роман Дорофєєвої та Кацуріна стало відомо наприкінці березня 2022 року, через кілька тижнів після того, як співачка офіційно оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, українським артистом Володимиром Дантесом.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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