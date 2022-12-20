Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что вместе со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным серьезно заболела. В своих Инстаграм-Сторизах она показала фото, на котором позировала измученная болезнью, а также рассказала о своих симптомах.

Певица Надя Дорофеева рассказала, что их симптомы похожи на грипп. У них поднялась высокая температура, которую сложно сбить. Также у них слишком сильно болит голова, и боль не утихает.

Исполнительница поначалу думала, что они подхватили коронавирус. Однако тест показал отрицательный результат.

"Мы присоединились ко всем нашим больным друзьям. Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем такая, очень мощная. Очень высокая температура. Держится и трудно сбить. Очень болит голова и почти не проходит. Ну и похоже на ковид, но это не он, тесты сделаны. Так что всем не болеть, а то этот грипп - просто ужас", - рассказала Надя Дорофеева.





Стоит отметить, что о романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Владимиром Дантесом.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.