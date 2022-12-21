Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка стала новою ведучою "Танців зі зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Іванна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала разом із чоловіком-мільйонером.
"Цього року нам подарунки не потрібні, всі мають одне бажання для Святого Миколая.
Я завжди вірила, що якщо чогось дуже хотіти і прикладати для цього всі зусилля, то воно обов'язково здійсниться. Нехай сьогодні Святий Миколай принесе в наші з вами серця ще більше світла та віри та допоможе здійснити найзаповітніше бажання”, - написала Іванна.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"все-таки на один подарунок ви чекаєте найбільше";
"Нехай закінчиться війна: єдине бажання мільйонів!".
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