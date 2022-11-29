Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась печальными кадрами из окопов, в которых приходится жить и воевать украинским защитниками.

В своих постах Иванна не раз поднимала тему войны и старалась всячески поддержать украинцев. Так и в этот раз она написала пост, в котором рассказала, как нелегко сейчас украинским воинам, а на фото показала окопы – грязные и холодные, и это условия, в которых воины борются за нашу победу.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Эти фото напоминают, какой ценой дается нам воля. Наши ребята живут в таких условиях каждый день. Холод, дождь, снег, болото, обстрелы. К тому же они еще и продолжают делать невероятное – защищать Украину и украинцев от врага. И как бы оккупант не пытался нас морально сломать, мы должны держаться. Наши защитники и защитницы держатся там ради нас. Они выбаривают нам эту жизнь. Благодарность и слава нашим ВСУ!".

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