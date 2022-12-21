Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая стала новой ведущей "Танців з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иванна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала вместе с мужем-миллионером.
"В этом году нам подарки не нужны, у всех одно желание для Святого Николая.
Я всегда верила, что если чего очень хотеть и прикладывать для этого все усилия, то оно обязательно сбудется. Пусть сегодня Святой Николай принесет в наши с вами сердца еще больше света и веры и поможет осуществить самое заветное желание", - написала Иванна.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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