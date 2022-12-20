Фітнес-тренер Марина Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, як не набрати вагу взимку, поділившись порадами.

Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться секретами ідеальної фігури та особистими кадрами. А цього разу Боржемська поділилася фото, де позувала на сходах, розповівши про хвору тему.

"Як не набрати зайву вагу взимку: корисні звички

Не секрет, що взимку з менш рухливим способом життя набрати зайві кілограми значно легше, ніж у теплий час. До того ж ми схильні товстіти на тлі стресу, частіше «заїдаючи» негативні емоції. Однак прості правила та самодисципліна допоможуть завжди залишатися у формі. Розберемося, на що варто звернути увагу", - написала Марина у своїй публікації.

Фанати поставили лайки та написали коментарі:

"Ніяк не можу себе змусити пити більше води зараз...";

"Мариночка, дякую за шикарні поради !!!";

"Дуже корисні поради, дякую Вам, Марино!".

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