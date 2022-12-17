Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, была женой спортсмена Вячеслава Узелкова. Сейчас она активно продолжает заниматься с желающими привести себя в порядок и делится полезными советами.

В этот раз Марина представила кадры из своего занятия, восхищая сразу и подтянутой фигурой. В аккуратном розовом костюме тренер выглядела даже ярче обычного, привлекая внимание.

«Меня очень радует, когда даже сегодня, в это непростое время вы находите возможность для активности, чтобы поддерживать свою физическую форму. В каждом частном случае это всегда своя история: посещение спортзала, пешие вечерние прогулки, 10000 шагов в течение дня и так далее – вариантов много» - делится Боржемская.

Также она подметила, что самый лучший эффект для здоровья и общего тонуса тела дают именно систематические тренировки. Она также специально подготовила вам варианты упражнений, которые вы можете выполнять сами и привлекать к активности тех, кого любите.

«Надевайте удобную спортивную одежду, кроссовки – и к делу!» - написала Марина.

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На фотографиях можно увидеть снимок той самой девочки на заправке, которая подзаряжает свой ингалятор.

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