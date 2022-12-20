Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится секретами идеальной фигуры и личными кадрами. А в этот раз Боржемская поделилась фото, где позировала на ступеньках, рассказав о больной теме.
"Как не набрать лишний вес зимой: полезные привычки
Не секрет, что зимой с менее подвижным образом жизни набрать лишние килограммы куда легче, чем в теплое время. К тому же мы склонны толстеть на фоне стресса, чаще «заедая» негативные эмоции. Однако простые правила и самодисциплина помогут всегда оставаться в форме. Разберемся, на что стоит обратить внимание", - написала Марина в своей публикации.
Фанаты поставили лайки и написали комментарии:
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"Никак не могу себя заставить пить больше воды сейчас…";
"Мариночка, спасибо за шикарные советы!!!";
"очень полезные советы, спасибо Вам, Марина!".
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